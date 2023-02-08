51 saat sonra mucize kurtuluş

10 ilde büyük yıkıma yol açan depremin üzerinden saatler geçti. Her saat farklı noktalardan gelen güzel haberler umutları artırıyor. Depremin 51. saatinde Kahramanmaraş'tan gelen kurtarma haberinde umudun adı Ayşegül oldu. NTV ekibinden Yağız Şenkal ve Cumhur Çatkaya o mucize anlarına tanıklık etti.

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