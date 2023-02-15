54 saat sonra kurtarıldı: Ne yapmak istiyorsanız bir dakika bile ertelemeyin
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden Adıyaman'da yıkılan bir binanın altında kalan 28 yaşındaki eczacı Gizem Özkan, 54 saat sonra çıkarıldığı enkazda ilk 1 saatin çok zor geçtiğini ve şarkı mırıldanarak kendini rahatlatmaya çalıştığını söyledi.
Hayatın değerini çok daha iyi anladığını ifade eden Özkan, şu çağrıda bulundu: "(İnsanlar) umutlarını kaybetmesinler, ne olursa olsun kaybetmesinler. Ben enkaz altındayken 'bu son yaşım' diye düşünürken çok şükür olmadı. Bağıra bağıra söyleyeceğim, ne istiyorsanız, ne yapmak istiyorsanız bir dakika bile ertelemeyin"
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