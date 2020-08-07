6 ayda 212 kilogram verdi

Zonguldak'ta yaşayan 22 yaşındaki genç, 6 ay öncesine kadar 296 kilogram geliyordu. 8 yıldır birlikte olduğu kız arkadaşıyla evlenmek istedi ama fazla kiloları nedeniyle genç kızın ailesi evliliğe izin vermedi. Zayıflamaya karar verdi. Herhangi bir tıbbi müdahale olmadan 6 ayda 84 kilograma kadar düştü.
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NTV Haber 07.08.2020 - 22:11| Son Güncelleme : 07.08.2020 - 22:13
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