"6 aylık çocuğumuz kucağımızda öldü" | Enkazdan 9 gün sonra kurtulan çift anlattı
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde depremin 202'inci saatinde Muharrem ve Hidayet Polat çifti, mahsur kaldıkları binanın enkazından yürüyerek çıkarıldı. Ancak çift depremde çocuklarını kaybetti. Enkaz altında yaşadıklarını anlatan Muharrem Polat, 6 aylık çocuklarının 5. gün kucaklarında öldüğünü söyledi.
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