6 dakikada mağazayı soydular

İstanbul Sultanbeyli'de arefe günü kapalı olan bir mağaza hırsızların hedefi oldu. Kapıyı kırarak içeri giren hırsızlar yaklaşık 50 bin lira değerindeki elektronik eşyayı çaldı. O anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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NTV 02.08.2020 - 11:26| Son Güncelleme : 02.08.2020 - 11:44
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