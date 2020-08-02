6 dakikada mağazayı soydular

İstanbul Sultanbeyli'de arefe günü kapalı olan bir mağaza hırsızların hedefi oldu. Kapıyı kırarak içeri giren hırsızlar yaklaşık 50 bin lira değerindeki elektronik eşyayı çaldı. O anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

NTV 02.08.2020 - 11:26 | Son Güncelleme : 02.08.2020 - 11:44

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER