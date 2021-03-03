6 günde 41 eve girdi, 200 kişiye virüs bulaştırdı

Filyasyon ekipleri, virüsün en fazla taziye ve cenazede bulaştığını tespit ediyor. Sinop'ta yaşanan bir olay da bunun en iyi kanıtı... Eşi vefat eden yaşlı bir kadını köylüler evlerinde misafir etti. Yaşlı kadın 6 günde köyde 41 eve girip çıktı ve 200 kişiye virüs bulaştırdı.
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NTV 03.03.2021 - 12:22| Son Güncelleme : 03.03.2021 - 12:34
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