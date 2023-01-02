6 işçi hayatını kaybetmişti: İzmir'deki vinç kazasında devrilme anı kamerada
İzmir'in Bornova ilçesinde 6 işçinin yaşamını yitirdiği vinç kazasının görüntüleri ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir kişinin yukarıdan hızla asfalta düştüğü ve ardından vincin kopan parçalarının da işçi yatakhanesi olarak kullanılan konteynerin üzerine düştüğü anlar yer aldı.
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