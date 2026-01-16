6 saniyede çete infazı. Saldırının görüntüleri ortaya çıktı
16.01.2026 03:26
NTV - Haber Merkezi
İstanbul Zincirlikuyu'da Avukat Serdar Öktem'in hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Gündoğmuşlar ve Daltonlar çetelerinin düzenlediği belirtilen saldırının 6 saniye sürdüğü görülüyor.
