6 saniyede çete infazı. Saldırının görüntüleri ortaya çıktı

16.01.2026 03:26

NTV - Haber Merkezi

İstanbul Zincirlikuyu'da Avukat Serdar Öktem'in hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Gündoğmuşlar ve Daltonlar çetelerinin düzenlediği belirtilen saldırının 6 saniye sürdüğü görülüyor.