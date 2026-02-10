6 Şubat deprem acısını istismar eden fenomene hapis

Sosyal medyada "Nişanlımı 6 Şubat depreminde kaybettim" diyerek güven kazandığı, kadınları banka yoluyla dolandırdığı öne sürülen 'Y.S.' rumuzlu sosyal medya ünlüsü Y.O., Tokat'ta yargılandığı davada 2 yıl 1 ay hapis ve adli para cezasına çarptırıldı. Tokat'ta yaşayan H.B., sosyal medyada tanıştığı Y.O. tarafından çeşitli gerekçelerle kandırılarak banka kanalıyla para gönderdiğini belirterek şikâyetçi oldu. Şikâyet üzerine başlatılan soruşturma sonunda gözaltına alınan Y.O., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından sanık hakkında Tokat 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan dava açıldı. 2 yıl 1 ay hapis ve 10 bin gün adli para cezası verildi Tutuksuz yargılanan Y. O., 29 Ocak'ta görülen karar duruşmasında hâkim karşısına çıktı. Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, sanığın üzerine suç isnadı işlediğinin sabit olduğunu belirterek, suçun işleniş biçimi, meydana gelen zarar ve dosya kapsamı göz önünde bulundurularak Y. O.'nun 2 yıl 1 ay hapis cezası ve 208 bin 320 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına hükmetti. "Nişanlımı depremde kaybettim diyerek güven kazanıyor" Kararın ardından İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulunan H.B.'nin avukatı Fatma Tepesu Bayram, dosyanın yaklaşık iki yıldır sürdüğünü belirterek sanığın sosyal medya üzerinden insanların duygularını istismar ettiğini söyledi. Bayram, "Sanık, bazı kişilere nişanlısını 6 Şubat depreminde kaybettiğini, bazılarına ise din kültürü öğretmeni olduğunu söyleyerek güven kazanıyor. Özellikle kadınları hedef alarak banka kanalıyla para temin ediyor. Son olarak umre ziyaretinden bir video paylaştı. Hedef kitlesi de kadınlar oluyor. Bir şekilde ikna ederek bu şahıslardan banka kanalıyla para elde ediyor. Bu şekilde dolandırıcılık ağına düşürdüğü herkesten maddi menfaat elde ediyor. Bildiğim kadarıyla en son umre ziyareti yapıyordu. Türkiye'nin birçok noktasında yargılandığı davası devem ediyor" dedi.