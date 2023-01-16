6 yaşındaki Beytullah madenci babasının iyileşmesini bekliyor
Bartın'ın Amasra ilçesinde 14 Ekim'deki maden patlamasında yaralanan madencilerden 4'ü 90 gündür İstanbul'da Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi görüyor. Yaralı madencilerin aileleri de hastanede bekliyor. Babası tedavi gören 6 yaşındaki Beytullah, okula hastane sınıfında başladı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.