6 yaşındaki Beytullah madenci babasının iyileşmesini bekliyor

Bartın'ın Amasra ilçesinde 14 Ekim'deki maden patlamasında yaralanan madencilerden 4'ü 90 gündür İstanbul'da Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi görüyor. Yaralı madencilerin aileleri de hastanede bekliyor. Babası tedavi gören 6 yaşındaki Beytullah, okula hastane sınıfında başladı.

TÜRKİYE HABERLERİ