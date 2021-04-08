6 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalıştı: ‘‘Bana gel, gel böyle dedi’’
Samsun’da motosikletli bir kişinin sokakta oynayan 6 yaşındaki çocuğu kaçırmaya teşebbüs ettiği ihbarı üzerine polis alarma geçti. 6 yaşındaki B.A. sitenin bahçesindeyken motosikletli bir kişinin kendisini yanına çağırdığını anlattı. Çocuk korkup koşmaya başladı. O sırada B.A.’nın babasının da pencereye çıktığını fark eden motosikletli kaçıp gitti.
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ntv.com.tr 08.04.2021 - 12:57| Son Güncelleme : 08.04.2021 - 13:14
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