6 yıl sonra özgürlüğüne kavuştu

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde çeşitli hastalıklar nedeniyle yürüme yetisini kaybeden Şefik Şahan Gürcü (75), belediyenin evinin önüne yaptığı asansör sayesinde 6 yıl sonra tekerlekli sandalyeyle dışarı çıktı. Gürcü, "Asansör yapılınca dünyalar benim oldu. İlk dışarı çıktığımda mutluluktan ağladım" dedi.

NTV 30.03.2021 - 10:55 | Son Güncelleme : 30.03.2021 - 11:06

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