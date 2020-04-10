60 dakikada tanı koyan yerli test kiti

Savunma Sanayii Başkanlığı desteğiyle, 60 dakika altında sonuç veren yerli corona virüs test kiti geliştiriliyor. Bu yüksek hassasiyetli test kiti sayesinde; tanı, sahada hızlı olarak koyulabilecek. Ayrıntıları Ankara’dan NTV Muhabiri Gökhan Gerçek aktardı.
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NTV Haber 10.04.2020 - 12:09| Son Güncelleme : 10.04.2020 - 12:51
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