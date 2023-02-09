61 saat sonra kurtarılan Zübeyde'nin ilk sözü ''Kardeşim minik ölebilir'' oldu
Kahramanmaraş'ta depremin ardından enkaz altında kalan 8 yaşındaki Zübeyde, 61 saat sonra sağ çıkarıldı. Küçük kızın, ''Siz eve nasıl girdiniz?'' sorusuna ekipler, ''Güzel bir koku duyduk, Zübeyde buradadır dedik, camdan girdik'' dedi. Minik Zübeyde'nin ''Ama kardeşim minik, ölebilir'' sözü herkesi duygulandırdı.
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