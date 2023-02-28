62. saatte enkazdan kurtarılan Galatasaraylı Cihan Emir Parlak hayatını kaybetti
Adıyaman'da enkaz altından 62. saatte çıkarılan ancak iki bacağını kaybeden 12 yaşındaki Cihan Emir Parlak, hayatını kaybetti. Galatasaraylı Cihan Emir hastanede Muslera ve Kerem Aktürkoğlu'yla telefonda görüntülü görüşmüştü. Tanju Çolak da Cihan Emir'i hastanede ziyaret etmişti.
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