65 yaş üstü vatandaşlar memleket yolunda

65 yaş üzeri vatandaşlar için seyahat izni çıktı. Seyahat için izin belgesi almak gerekiyor. İçişleri Bakanlığı bugün saat 12.30 itibariyle, onaylanan başvuru sayısının 190 bin 679 olduğunu açıkladı. Refakatçilerle birlikte, başvuru sayısı ise 416 bine ulaştı. İzin alanlar ise yola çıktı. İstanbul'da gece ve sabah saatlerinde yoğunluk vardı.
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NTV 22.05.2020 - 16:18| Son Güncelleme : 22.05.2020 - 17:21
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