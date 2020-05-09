65 yaş üstü yarın sokağa çıkıyor

24 ilde sokağa çıkma kısıtlaması var. İllerde kısıtlamaya büyük oranda uyuluyor. Yarınsa normalleşme adımlarından biri hayata geçecek. 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanlar için getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına yarın 4 saatliğine ara verilecek.
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NTV 09.05.2020 - 14:11| Son Güncelleme : 09.05.2020 - 15:37
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