65 yaş üzeri ücretsiz ulaşıma kısıtlama kararı sahaya yansıdı mı?
Özel halk otobüslerinde, 65 yaş üstü kişilere ücretsiz yolcu taşıma tartışması sürüyor. Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği (TÖHOB) Başkanı Ercan Soydaş, Türkiye genelindeki tüm özel halk otobüslerinin yalnızca her ayın 1'i ile 4'ü arası ücretsiz yolcu taşıyacağını bildirdi. Kararın ayrıntılarını aktaran NTV ekibinden Erce Tiren, "Kararın bugün itibarıyla geçerli olacağı bildirilmişti; ancak bu karar sahaya yansımadı." dedi.
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