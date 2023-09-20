65 yaşa ücretsiz ulaşım bitiyor

Özel Halk Otobüsleri Birliği, artan maliyetleri gerekçe göstererek Ankara'da 65 yaş üstü dahil ücretsiz taşımayı sonlandırıyor. Karar perşembe günü yürürlüğe girecek. Halk otobüsü sahipleri ücretsiz seyahat uygulaması kapsamında kendilerine verilen desteğin artırılmasını istiyor. (Haber: Erce Tiren Kamera: Yunus Özkan)

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