66 yaşındaki sporcu Balkan Şampiyonası’na hazırlanıyor

Eskişehirde yaşayan Ayşe Babür, çocuk yaşta başladığı atletizmde 56 yılı geride bıraktı. 66 yaşındaki sporcu, yurt içi ve yurt dışındaki yarışmalarda 200 madalya kazandı. Şimdi Yunanistanda eylül ayında düzenlenecek Balkan Şampiyonasında ay yıldızlı bayrağı dalgalandırmayı hedefliyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 08.07.2022 - 15:14 | Son Güncelleme : 08.07.2022 - 15:24

TÜRKİYE HABERLERİ