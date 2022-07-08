66 yaşındaki sporcu Balkan Şampiyonası’na hazırlanıyor
Eskişehirde yaşayan Ayşe Babür, çocuk yaşta başladığı atletizmde 56 yılı geride bıraktı. 66 yaşındaki sporcu, yurt içi ve yurt dışındaki yarışmalarda 200 madalya kazandı. Şimdi Yunanistanda eylül ayında düzenlenecek Balkan Şampiyonasında ay yıldızlı bayrağı dalgalandırmayı hedefliyor.
Abone ol
Paylaş
Haberler -
Anadolu Ajansı 08.07.2022 - 15:14| Son Güncelleme : 08.07.2022 - 15:24
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.