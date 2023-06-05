68 yaşında uluslararası ilişkiler öğrencisi: Derslere köyden online katılıyor
Kars'ın Selim ilçesinde yaşayan 2 çocuk, 3 torunu olan Ayşen Arda İşçi (68), öğrencisi olduğu Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü derslerini köydeki evinde cep telefonuyla online takip ediyor. Günlük işlerini yaptıktan sonra internetin iyi çektiği bir odadan cep telefonuyla derse bağlanan Ayşen İşçi, "Hayat bana yılmamayı öğretti. Yılmak, yorulmak, mücadeleden vazgeçmek benim prensiplerime aykırı. Şu anda okulumu bitirmek, diplomamı almak istiyorum" dedi.
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