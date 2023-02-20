7,6 büyüklüğündeki ikinci depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 13.24'te meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Kılavuzlu Barajı'ndaki bir alabalık tesisinin güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, denizdeki hareketlilik ve çevredeki insanların panikle kaçmaya çalıştıkları anlar görülüyor.
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