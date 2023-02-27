7,7 büyüklüğündeki deprem anından yeni görüntü

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin vurduğu illerden Hatay'da deprem anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, İskenderun ilçesindeki Hatay Apartmanı'nın sarsıntı başladıktan kısa süre sonra yerle bir olduğu anlar görülüyor.
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