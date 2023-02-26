7,7 büyüklüğündeki ilk depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kahmaramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki ilk depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Özel bir okulun güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, şiddetli sarsıntıyla birlikte gökyüzünde meydana gelen ışık patlaması da görülüyor.

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