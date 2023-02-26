7,7 büyüklüğündeki ilk depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Kahmaramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki ilk depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Özel bir okulun güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, şiddetli sarsıntıyla birlikte gökyüzünde meydana gelen ışık patlaması da görülüyor.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.