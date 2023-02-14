7,7'lik depremin merkezi Pazarcık'ta yol bu hale geldi

7,7 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde evler, yollar, köprüler ağır hasar almış durumda... İlçedeki 3 köyü birbirne bağlayan yol paramparça oldu. (Haber: Ahmet Örsoğlu Kamera:Cüneyt Ali Horozal)

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