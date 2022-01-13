7 günlük izolasyon salgını büyütür mü?

Bilim Kurulu toplantısında alınan ‘PCR testi artık yalnızca belirtileri olanlara yapılacak’ kararı ile izolasyon süresinin kısaltılması ve temaslılarda karantinanın kaldırılması tartışmaları da beraberinde getşirdi. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Bülent Tutluoğlu, ‘‘Hastalığının 7. gününde test yaptıran 5 hastam da pozitif çıktı’’ dedi ve izolasyon süresinin kısaltılmasının vaka sayılarını artıracağı görüşünü dile getirdi. (Haber:Melike Şahin)
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