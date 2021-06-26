7 kişiyi vurup, otomobille üzerlerinden geçmeye çalıştılar
Şanlıurfa'da boşanan çiftin aileleri arasında husumet oluştu. Dün akşam saatlerinde otomobille gelen şüpheliler, evlerinin önünde duran aile bireylerine av tüfeği ve tabanca ile ateş açtı. Şüpheliler, yere yığılan yaralıların üzerinden otomobille geçmeye çalışarak kaçtı. Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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NTV 26.06.2021 - 17:32| Son Güncelleme : 26.06.2021 - 17:48
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