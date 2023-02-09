7 yaşındaki Ahmet 70 saat sonra kurtarıldı: ''Ahmet'e sakız ayarlayacakmışız''
Adıyaman'da enkaz altında kalan 7 yaşındaki Ahmet Erdem, 70 saat sonra sağ kurtarıldı. Küçük çocuk, enkaz altından çıkarken sakız istedi. Saatlerdir canla başla çalışan ekipler, ''Ahmet'e sakız ayarlayacakmışız. Sana çikolatalı ekmek de hazır. Gel Ahmet'im, gel oğlum, korkma'' diye seslendi.
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