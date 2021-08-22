70 yaşındaki yolcu, otobüs şoförüne bıçak çekti

Aydın’da 'yaşlı kartı' ile bindiği otobüste engelli bir yolcuyla tartışan adam, şoföre bıçak çekti. İddiaya göre, otobüs şoförü Ersen Manisa, araya girerek 70 yaşındaki adamdan sakin olmasını istedi. Taraf tuttuğu gerekçesiyle bu sefer de şoförle tartışmaya başlayan yaşlı adam, cebinden bıçak çıkardı ve şoförü tehdit etti. Yüzünden yaralanan otobüs şoförü yaşlı adamdan şikayetçi oldu.
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NTV 22.08.2021 - 17:00| Son Güncelleme : 22.08.2021 - 17:12
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