72. saatte kurtarılan Hazal yanıtıyla ekibe moral oldu
Hatay'ın Antakya ilçeşinde 72 saat boyunca enkaz altında kalan 5 yaşındaki Hazal ve annesi Betül Güner, ekipler tarafından kurtarıldı. Küçük kız, kendisini kurtaran ekiplerin ''Su ister misin?'' sorusuna ''Yok daha muayene olmadım'' diyerek yüzlerde tebessüm oluşturdu.
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