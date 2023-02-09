72. saatte kurtarılan Hazal yanıtıyla ekibe moral oldu

Hatay'ın Antakya ilçeşinde 72 saat boyunca enkaz altında kalan 5 yaşındaki Hazal ve annesi Betül Güner, ekipler tarafından kurtarıldı. Küçük kız, kendisini kurtaran ekiplerin ''Su ister misin?'' sorusuna ''Yok daha muayene olmadım'' diyerek yüzlerde tebessüm oluşturdu.

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