8 bin feet irtifa uçuş testini başarıyla gerçekleştirdi
Bayraktar Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı (DİHA), 8 bin feet Operasyonel İrtifa Uçuş testini başarıyla tamamladı. İlk kez TEKNOFEST 2021'de görücüye çıkan Bayraktar DİHA, keşif ve istihbarat görevleri için faaliyetler yürütebilecek Taktik İHA sınıfında bir hava aracı. Bayraktar DİHA, otomatik rota takibi, hedef takibi, çember atma ve eve dönüş modlarını gerçekleştirebiliyor.
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