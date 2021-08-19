8 deve kuşu yavrusu bu halde bulundu

Türkiye’ye Gürbulak Gümrük Kapısı’ndan yasadışı yollarla sokulmaya çalışılan 8 deve kuşu yavrusu kurtarıldı. Şüphelenilen bir TIR’da arama yapan yapan gümrük muhafaza ekipleri, plastik sepetler içinde deve kuşu yavruları buldu. Havasızlıktan bitkin haldeki yavrular, Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma atına alındı.
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ntv.com.tr 19.08.2021 - 13:03| Son Güncelleme : 19.08.2021 - 13:19
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