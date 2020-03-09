8 Mart'ta Taksim'e çıkmak isteyen eylemcilere polis müdahalesi
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle kadınlar Beyoğlu Sıraselviler Caddesi'nde bir araya gelerek, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’ne yürümek istedi. Caddede bir süre bekleyip, slogan atan göstericiler Taksim Meydanı’na gitmek için polisin kurduğu barikata doğru yürüdü. Polis ekipleri, gösterinin valiliğin aldığı karar gereği yasak olduğunu anons etti. Ancak bazi kadınlar yürümeyi sürdürdü. Dağılmayan göstericilere polis gaz sıktı. Çok sayıda gösterici gözaltına alındı. Müdahalenin ardından eylemciler dağıldı.
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NTV Haber 09.03.2020 - 00:00| Son Güncelleme : 09.03.2020 - 00:09
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