8 Mayıs hava durumu: Birçok ile kuvvetli yağış uyarısı! Bu hafta hava nasıl olacak?
Türkiye, bu hafta yağışlı havanın etkisine girecek. Yarından itibaren yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Meteoroloji, sel baskınları ve taşkınlara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, bu hafta çarşamba günü havanın daha soğuk olacağını ve yağışların kısım kısım devam edeceğini söyledi.
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