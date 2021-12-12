8 tonluk askeri uçağı uçuruyor: Mesleğimde kadın-erkek ayrımı yok

Türk Hava Kuvvetleri’nin kadın pilotlarından Yarbay Mesude Küçük, 8 tonluk bir nakliye uçağını uçuruyor. 11’inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı 211’inci Filo’da görev yapan Küçük, ‘‘Mesleğimde kadın- erkek ayrımı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü buraya gelene kadar hepimiz aynı eğitimlerden geçiyor, aynı zorluklara göğüs geriyoruz’’ dedi.

Haberler - NTV 12.12.2021 - 14:07 | Son Güncelleme : 12.12.2021 - 14:22

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