8 yaşındaki çocuğa sokakta kurşun isabet etti

İzmir’de husumetli iki aile arasında yaşanan silahlı kavgada, 8 yaşındaki bir kız çocuğuna kurşun isabet etti. Cezaevinden izinli çıktığı belirlenen 27 yaşındaki Necati K., belindeki silahını çıkararak peşinden koştuğu adama defalarca ateş etti. Kurşunlardan biri 8 yaşındaki S.M.’ye isabet etti. Küçük çocuğun yaralandığını fark eden mahalle sakinlerinden biri yardıma koştu. Kalçasındaki mermi hastanede çıkarılan çocuğun sağlık durumu iyi... Silahıyla yakalanan Necati K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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ntv.com.tr 28.04.2021 - 17:05| Son Güncelleme : 28.04.2021 - 17:27
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