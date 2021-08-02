8 yaşındaki çocuğun katili aranıyor

İstanbul Sultangazi'de dün bir düğünde silahlarla havaya defalarca ateş açılmış, o sırada evinin balkonunda olan bir çocuk, 8 yaşındaki Eymen Avcı, kurşunlardan birine hedef olup hayatını kaybetmişti. Şüpheliler aranıyor. Eymen Avcı'nın annesi ve ablası olay anını anlattı.
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NTV 02.08.2021 - 17:39| Son Güncelleme : 02.08.2021 - 17:46
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