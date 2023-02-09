8 yaşındaki Hilal 80. saatte kurtarıldı: Abimi kurtarın
Hatay'da enkaz altında kalan 8 yaşındaki Hilal ve 12 yaşındaki abisi Mahir, Antalya'dan giden itfaiye ekiplerince 80. saatte kurtarıldı. Abisinin kurtarıldığını bilmeyen Hilal, enkazdan çıkar çıkmaz onu sordu. İki kardeşten yaklaşık bir saat sonra anneleri ve 1 yaşındaki kardeşleri Rami de enkazdan kurtarıldı.
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