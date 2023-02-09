8 yaşındaki Nisa 64 saat sonra kurtarıldı: Abi gözümü açayım mı?

Adıyaman'da 8 yaşındaki Nisa, enkaz altından 64 saat sonra kurtarıldı. Ekiptekiler devamlı konuşarak küçük kızı sakinleştirmeye çalıştı. Saatler sonra enkaz altından çıkarılan Nisa, ''Abi gözümü açayım mı?'' diye sordu.

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