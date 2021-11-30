8 yaşındaki Ömer’i maganda kurşunu öldürdü

Gaziantep’te 8 yaşındaki Ömer Ali Saçlı, amcası ve babaannesiyle bakkala giderken hayatını kaybetti. İlkokul ikincisi sınıf öğrencisi Ömer’in başına kurşun isabet ettiği belirlendi. Tabancayı ateşleyenlerin bir an önce bulunup cezalandırılmasını isteyen dede Asım Saçlı ‘‘Ocağımıza ateş düştü, ben yandım başkaları yanmasın. Ateş edeni ihbar edenlere ödül verilsin. Yarın bir başkasının çocuğunun başına gelebilir’’ dedi.
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