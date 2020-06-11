80 metre uzunluğundaki kule çay bardağı şeklinde olacak
Deniz dolgusuna inşa edilen Rize-Artvin havalimanı inşasının yüzde 68'i tamamlandı. Havalimanının kulesinin de çay bardağı figürlü olacağı açıklandı. 1 milyar liraya mal olacak havalimanının 2022 yılında hizmete girmesi hedefleniyor.
Abone ol
Paylaş
NTV 11.06.2020 - 15:31| Son Güncelleme : 11.06.2020 - 16:11
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.