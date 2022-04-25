80 yaşındaki market sahibi hırsızları böyle kaçırdı
İstanbul Avcılar’da dört hırsız, bir markette dakikalar içinde 100 bin TL’lik soygun yaptı. Üst kattaki evinden sesleri duyup koşarak gelen market sahibi 80 yaşındaki Bahattin Yılmaz, hırsızları sopayla kovaladı. Yılmaz, ‘‘Balkona çıktığımda hırsızların marketimize girdiğini gördüm. İnce bir sopayla onlara vurdum ama engelleyemedim, sigaraları toplayıp kaçtılar’’ dedi.
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