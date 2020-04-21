81 aile hekimi virüse yakalandı (NTV muhabiri, İSTAHED Genel Sekreteri Dr. Serkan Özbakış ile konuştu)
Corona virüs nedeniyle İstanbul'da bir aile hekimi, Yavuz Kalaycı hayatını kaybetti. İstanbul'da 81 aile hekimi, corona virüs tedavisi görüyor. Aile sağlığı merkezlerinde çalışan 200'e yakın kişi de enfekte oldu. NTV Muhabiri Melike Şahin, İstanbul Aile Hekimleri Derneği Genel Sekreteri Dr. Serkan Özbakış'la aile sağlığı merkezlerinde alınan önlemleri konuştu.
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NTV 21.04.2020 - 12:00| Son Güncelleme : 21.04.2020 - 12:58
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