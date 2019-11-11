81 ilde 11 milyon fidan toprakla buluşuyor

Türkiye genelinde saat 11.11'de 11 milyon fidan toprakla buluşturuldu. Ankara'daki törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada ''Hedefimiz zümrüt yeşili bir Türkiye fotoğrafı ortaya çıkarmaktır" ifadesini kullandı. NTV ekibinden Serkan Kaya, Batıkent'teki etkinlik alanında son durumu aktardı.
11.11.2019 - 11:57| Son Güncelleme : 11.11.2019 - 13:26
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