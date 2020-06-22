81 ilde maske takmayana 900 TL ceza

Virüsle mücadelede maske hayati öneme sahip olsa da tüm uyarılara rağmen geride kalan günlerde bu kurala istenilen düzeyde uyulmadı. Ancak bu kurala uymamanın artık bir bedeli var. 900 liralık para cezası uygulamaya girdi. Türkiye'nin dört bir yanında birçok kişiye ceza yazıldı. Maske takanların sayısındaki artış cezanın caydırıcı etkisi olduğunu gösteriyor.
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NTV 22.06.2020 - 17:00| Son Güncelleme : 22.06.2020 - 17:49
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