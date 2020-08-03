81 ildeki ormanlar bu merkezden izleniyor

Orman yangınlarıyla mücadelede, Ankara'daki merkezin önemli bir rolü var. Yangın Yönetim Merkezi'nde, insansız hava araçlarından gelen anlık görüntüler inceleniyor. Sahadaki ekipler anında yönlendiriliyor.
Abone ol
Paylaş
NTV 03.08.2020 - 15:04| Son Güncelleme : 03.08.2020 - 15:49
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.