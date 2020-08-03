81 ildeki ormanlar bu merkezden izleniyor

Orman yangınlarıyla mücadelede, Ankara'daki merkezin önemli bir rolü var. Yangın Yönetim Merkezi'nde, insansız hava araçlarından gelen anlık görüntüler inceleniyor. Sahadaki ekipler anında yönlendiriliyor.

NTV 03.08.2020 - 15:04 | Son Güncelleme : 03.08.2020 - 15:49

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