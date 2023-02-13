83 saat sonra çıktığı enkaza kurtarma gönüllüsü olarak döndü
Adıyaman’da depremin 4. gününde enkazdan yaralı olarak çıkarılan Onur Mermer, hastanedeki tedavisinin ardından yardım için enkazlara döndü. kurtarma ekiplerine yardımcı olan 23 yaşındaki depremzede, ''Akrabalarımız, arkadaşlarımız enkaz altında. Dayanamadım, geldim'' dedi.
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