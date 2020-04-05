84 yaşında virüsü yenen Veli Seven, hastaneden alkışlarla uğurlandı
İzmir'de corona virüs teşhisiyle tedavi gören 84 yaşındaki Veli Seven, hastaneden taburcu oldu. Kentteki bir huzurevinde kalan yaşlı adam, 15 günlük tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Sağlık çalışanları onu hastaneden alkışlarla uğurladı.
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NTV 05.04.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 05.04.2020 - 09:45
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