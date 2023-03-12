89 kişinin öldüğü Galeria Sitesi'nin havuzunun görüntüleri ortaya çıktı
Diyarbakır'da depremde 1 bloku yıkılan ve 89 kişinin hayatını kaybettiği Galeria Sitesi'nin alt kattındaki spor salonuna ait havuzun görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, havuzun bulunduğu kısımda kolonun olmadığı görülüyor. Soruşturma kapsamında tanık olarak dinlenen M.K., 5 yıldır gittiği spor salonunda yapılan düzenlemelere birkaç kez tanıklık ettiğini anlattı ve ''Yüzme havuzu kısmında kolon yer almamaktadır. Erkek soyunma odasının bulunduğu alan otoparka sınırdır ve burada da kolon olduğunu hatırlamıyorum. Sadece salonun giriş turnikelerinin orada bir tane kolon olduğunu hatırlıyorum.'' dedi.
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