89 kişinin öldüğü Galeria Sitesi’nin yıkım sırasında bloku çöktü

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde Galeria Sitesi'nin kontrollü yıkımı sırasında bir bloku çöktü. 4 bloklu sitenin depremde yıkılan blokunda 89 kişi yaşamını yitirmiş, 3 bloku da ağır hasar almıştı. O hasarlı bloklardan biri, kontrollü yıkım sırasında yerle bir oldu. Cep telefonuyla kaydedilen o anlarda, etrafı toz bulutları kapladı.

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