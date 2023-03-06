89 kişinin öldüğü Galeria Sitesi’nin yıkım sırasında bloku çöktü
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde Galeria Sitesi'nin kontrollü yıkımı sırasında bir bloku çöktü. 4 bloklu sitenin depremde yıkılan blokunda 89 kişi yaşamını yitirmiş, 3 bloku da ağır hasar almıştı. O hasarlı bloklardan biri, kontrollü yıkım sırasında yerle bir oldu. Cep telefonuyla kaydedilen o anlarda, etrafı toz bulutları kapladı.
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